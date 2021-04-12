2021/04/12 | 09:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تعهد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، بتسديد الديون المترتبة بذمة العراق إلى ايران، قريباً.

واستقبل وزير المالية العراقي علي عبد الامير علاوي، وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي الايراني محمد شريعتمداري، أمس الاحد (11 نيسان 2021) في بغداد، وفقاً لوكالة ارنا الايرانية.

شريعتمداري نوّه في هذا اللقاء بالقواسم المشتركة الكثيرة وأسس حسن الجوار بين البلدين؛ مؤكداً على استعداد طهران لتقاسم تجاربها، لاسيما في المجالات المتعلقة بالعمل والرفاه الاجتماعي مع بغداد.

بدوره، أشار وزير المالية الى "التجارب الجيدة والقيمة"، التي تتمتع بها ايران في شتى المجالات وخاصة تطوير وتدريب الموارد البشرية؛ مرحباً بالاستفادة من هذه الخبرات بهدف النمو والازدهار والنهوض بالاقتصاد العراقي.

على صعيد آخر، تطرق علاوي الى الديون العراقية المستحقة مقابل استيراد الغاز والكهرباء من ايران؛ مؤكداً بانه سيتم تسديد هذه الديون قريباً.

واستعرض الجانبان الايراني والعراقي في هذا اللقاء، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال تبادل المعلومات والضمان الاجتماعي والكمارك، الى جانب توقيع مذكرة تفاهم حول "تجنب الضرائب المضاعفة" بين البلدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتعهد بستديد الديون الايرانية قريباً) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتعهد بستديد الديون الايرانية قريباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).