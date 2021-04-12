مصرف الرافدين يحدد فروعه الرسمية لمنح قروض 'بسماية'

2021/04/12 | 09:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن مصرف الرافدين، الاثنين، ان فروعه شهدت اقبالا متزايدا للتقديم على شقق بسماية منذ اليوم الاول للمباشرة باستلام معاملات المواطنين وفق الضوابط والتعليمات الجديدة.

وقال المصرف، في بيان NRT عربية، نسخة منه، (12 نيسان 2021)، ان "المصرف تسلم العديد من معاملات المواطنين الراغبين بالحصول على شقق بسماية وذلك بعد تخفيض نسبة المقدمة الى 10 % والتسديد 25 سنة".



واضاف البيان، ان "الفروع التي تمنح قروض بسماية هي: المستنصر، والخلفاء، والامين، والباب الشرقي، والفردوس، وحي الزهراء، وبراثا، والقصر الابيض، والحي العربي، وحي العامل، والمعرفة، وسبع قصور، والحرية، والمدائن".

N.A

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