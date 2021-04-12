لماذا وقعت على بيان القدس حول اللاسامية - سعيد مضيه

2021/04/12 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه لماذا وقعت بيان القدس؟باري تراختنبرغ- رئيس كرسي التاريخ اليهودي بجامعة ويك فوريست ومؤلف كتاب الولايات المتحدة ومذبحة النازية: الجنس ، الملاذ والتذكر.وهو عضو هيئة المستشارين الأكاديمين لمحطة إذاعة الصوت اليهودي من اجل السلام.ترجمة سعيد مضيه في خريف 2017 ، وبصفتي احد علماء التاريخ اليهودي وجهت المشورة الى اللجنة القانونية لمجلس النواب الأميركي، دعوتها لرفض تعريف اللاسامية بالشكل المقت ......





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