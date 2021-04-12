زادة: ايران سترد على العمل الإرهابي في نطنز بالزمان والمكان المناسب

2021/04/12 | 09:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، خطيب زادة، اليوم الاثنين، إن بلاده سترد على إسرائيل في الزمان والمكان المناسبين، وذلك عقب تعرض مفاعل نطنز النووي الإيراني لهجوم.وقال زادة في تصريح صحفي، أنه “إذا كان الهدف من الهجوم على منشأة نطنز هو دفع صناعتنا النووية إلى الوراء فنؤكد أن الهجوم لم يكن ناجحا”.[…]

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