هبوط اسعار النفط خلال تعاملات الاسواق العالمية ليلامس 62.65 دولاراً للبرميل

2021/04/12 | 10:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفض سعر النفط خلال تعاملات في الاسواق العالمية .ففي تمام الساعة 06:48 بتوقيت جرينتش هبطت اسعار العقود الآجلة لخام النفط برنت اليوم محققة انخفاضا في سعر البرنت مباشر بنسبة تبلغ 0.8 في المائة، وذلك بالوصول إلى مستوى 62.65 دولار … Readmore

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