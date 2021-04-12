عضو في الديمقراطي الكردستاني: حزب العمال يحتل قضاء سنجار ومن يقول عكس ذلك هو كاذب

2021/04/12 | 10:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني والنائب السابق عن محافظة نينوى ماجد شنكالي أن حزب العمال الكردستاني ما زال يحتل ويتواجد داخل سنجار، مؤكداً وجود مؤامرة ضد القضاء.وقال شنكالي: إن “كل ما يشاع ويتم التصريح به من بعض السياسيين والجهات … Readmore

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