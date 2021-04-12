الصحة النيابية تحذر من كارثة صحية في العراق وتؤكد: سنفرض حضراً أمنياً مشدداً !

2021/04/12 | 10:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/خاص حذرت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الاثنين، من كارثة صحية قد يتعرض لها العراق في قادم الأيام نتيجة لإرتفاع الموقف الوبائي اليومي الخاص بمصابي فايروس كورونا.وقال عضو اللجنة، غايب العميري، في […]

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