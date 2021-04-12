عالية نصيف تصف وضع حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير بـ”الخطوة التاريخية”

2021/04/12 | 10:07 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصفت النائبة عالية نصيف، اليوم الاثنين، وضع حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير بـ”الخطوة التاريخية”.وقالت نصيف في بيان، إنه “في الوقت الذي نشد فيه على أيدي الخيرين الذين انتشلوا ميناء الفاو من أيدي الغدر والفساد، نؤكد ان هذه الخطوة التاريخية المتمثلة بالعقود الخمسة الخاصة بالبنى التحتية للميناء ستكون في حال اكتمالها أهم انجاز على صعيد النهوض بالاقتصاد الوطني نهضة تنموية شاملة، بالإضافة الى توفير فرص عمل لشبابنا اثناء وبعد اكتمال البنى التحتية”.وأضافت، “سنطلب من رئاسة البرلمان تشكيل لجنة تضم نواباً من مختلف المحافظات للقيام بزيارات ميدانية إلى مواقع المشاريع الخمسة للإطلاع على سير العمل وكتابة تقارير […]

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