احتجاجات في مينيابوليس بعد مقتل أميركي أسود على أيدي الشرطة

2021/04/12 | 10:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت احتجاجات ليل الأحد بعدما قتلت الشرطة شابا من أصول إفريقية بإطلاق النار عليه في أحد أحياء مينيابوليس، حيث تجري محاكمة شرطي حاليا بتهمة قتل جورج فلويد.وتجمّع المئات خارج مركز للشرطة في بروكلين سنتر، شمال غرب مينيابوليس.وأطلقت الشرطة … Readmore

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