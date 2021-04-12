إيران تتهم إسرائيل بالوقوف خلف الهجوم على منشأة نطنز وتتعهّد بـ”الانتقام”

2021/04/12 | 10:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتّهمت إيران الاثنين إسرائيل بالوقوف خلف الهجوم الذي استهدف الأحد مصنعاً لتخصيب اليورانيوم في نطنز، ملمحةً إلى أنه ألحق أضراراً بأجهزة الطرد المركزي وتعهّدت بـ”الانتقام (…) في الوقت والمكان” المناسبين.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده خلال … Readmore

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