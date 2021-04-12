بالفيديو.. الكاظمي يدشن مشروع الفاو الكبير

2021/04/12 | 10:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دشن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مشروع ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة جنوبي البلاد....

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