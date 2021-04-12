بالأرقام..

2021/04/12 | 10:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت أن تكلفة إفطار رمضاني بسيط جدا ستفوق قدرة الكثير من العائلات اللبنانية مع استمرا تدهور الأوضاع الاقتصادية والارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية.

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