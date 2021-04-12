العمليات المشتركة تؤكد لـ / نينا / عدم وجود اي فصائل مسلحة في سنجار / موسع

2021/04/12 | 10:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ نفت قيادة العمليات المشتركة وجود اي فصائل مسلحة داخل سنجار .وقال الناطق باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح خاص لـلوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" ان الوضع الامني في سنجار مستتب ولا توجد اي تحركات للفصائل المسلحة فيها "، مبينا :" ان القوات الموجودة في سنجار هي قوات الجيش والشرطة المحلية التابعة الى الحكومة المركزية ، وتعمل باشراف قيادة عمليات غرب نينوى ".واوضح الخفاجي :" ان مهمة قوات الجيش هي تأمين مداخل ومخارج سنجار ومحيطها ، والشرطة المحلية تحافظ على الامن الداخلي فيها ".واكد وجود تعاون كبير بين القوات الامنية وبين الاهالي في سنجار والوضع مستقر فيها ، ولاتوجد اي مظاهر مسلحة داخلها .واشار الناطق الى وجود تعاون وثيق مع اقليم كردستان بخصوص سنجار ، مؤكدا انه :" لولا هذا التعاون لما انبثقت اتفاقية سنجار ".وكانت مواقع التواصل الاجتماعي نشرت اخبارا مفادها وجود توتر بين الفصائل المسلحة والمؤيدين لحزب العمال الكردستاني وبين القوات الامنية ، لرفضهم دور الجيش والقوات الامنية في سنجار ./انتهى9

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