ترامب يهاجم مجدداً زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ

2021/04/12 | 10:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مرة جديدة زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، شاتما إياه خلال مؤتمر لمانحي الحزب، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية الأحد.وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أنّ الملياردير الجمهوري وجّه انتقاداته الأخيرة ليلة … Readmore

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