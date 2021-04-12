حمد بن جاسم: أمريكيون ودولة بالمنطقة أرادوا انقلابا بالأردن

2021/04/12 | 10:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقال رئيس الوزراء القطري الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني، إن مسؤولين في الإدارة الأمريكية السابقة، وإحدى دول المنطقة، دون أن يسمها، خططوا لاستبدال النظام الحالي في الأردن، بقيادة الملك عبد الله الثاني.وفي سلسلة تغريدات عبر تويتر، كتب آل ثاني: “ما حصل مؤخرا في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة كان يخطط له منذ …

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