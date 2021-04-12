اسعار النفط تسجل انخفاضا على المستوى العالمي.. لهذا السبب

2021/04/12 | 10:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شهدت أسعار النفط، الاثنين، انخفاضا وسط زيادة أعداد حالات الاصابات بكورونا في الدول، والمخاوف من ارتفاعها مرة أخرى في أمريكا أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد خطة لاعادة الحياة فيها كما كانت سابقا.

وانخفض برنت 18 سنتا أو 0.29 % إلى 62.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:35 بتوقيت جرينتش.



وانخفض ايضا الخام الأمريكي 17 سنتا أو 0.27 % إلى 59.11 دولار للبرميل.

بينما قامت الولايات المتحدة بتلقيح أكثر من 70 مليون شخص بشكل كامل ، وفي أوروبا تنخفض أعداد الإصابات الجديدة مع بدء عمليات الإغلاق ، أبلغت الهند عن تسجيل حالات جديدة قياسية وتشهد أجزاء أخرى من آسيا ارتفاعًا في عدد الحالات.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، جيروم باول ، إن الاقتصاد الأمريكي في "نقطة انعطاف" وسط توقعات بأن النمو والتوظيف سوف يتسارعان في الأشهر المقبلة ، لكنه يواجه خطر اعادة الانفتاح بسرعة كبيرة وإثارة عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال باول في مقابلة مع شبكة سي بي إس، إن السبب الرئيسي هو أننا سنعيد فتح أبوابنا بسرعة كبيرة، وسيعود الناس بسرعة كبيرة إلى ممارساتهم القديمة ، وسنرى طفرة أخرى في الحالات.

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