2021/04/12 | 11:11 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد الشعبي ينطلق باليوم الثاني من العمليات الأمنية شمال شرق حمرين

انطلقت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي والقطعات الملحقة بها، الاثنين، باليوم الثاني من العمليات الامنية الواسعة لتعقب فلول داعش الإرهابي في مناطق شمال شرق بحيرة حمرين.

وبحسب بيان لإعلام الحشد الشعبي، فقد اختتمت قوات الحشد الشعبي، امس الاحد، حيث تمكنت من مسح أمني وعسكري على مدى ٤٠ كم والعثور على ٦ مضافات وعجلتين متروكتين ودراجة نارية وزورق ومحرك زورق.

كما تمكنت هندسة قيادة قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي من تفكيك وتفجير ٤ عبوات ناسفة وحرق زورق كانت تستخدمه فلول داعش الإرهابي.

وتشارك في العملية قوات متمثلة بالألوية: 4- 20- 23 – 24- 110، لواء نداء ديالى، والصنوف المساندة من معاونيات ومديريات الهيئة بالإضافة إلى قوة من الجيش، والشرطة الاتحادية، والرد السريع.

وتهدف العملية إلى القضاء على بقايا عناصر فلول “ داعش” الإرهابي ومنع إيجاد موطأ قدم لهم وتأمين كامل المنطقة المستهدفة.





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