رئيس الجمهورية: لا بديل عن تعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة

2021/04/12 | 11:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، البوم الاثنين، أهمية تعزيز سيادة العراق وترسيخ مبادى القانون.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن ” رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في […]

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