تمهيدا لإطلاق تخصيصاتها.. التخطيط تدعو المحافظات لإعداد خططها السنوية

2021/04/12 | 11:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداددعت وزارة التخطيط، الاثنين، كافة المحافظات الى إعداد الخطة السنوية التي سيتم من خلالها صرف الموازنات المخصصة لها لعام 2021 بأقرب وقت.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في حديث صحفي، ان “اجتماعا عقد بمقر الوزارة بين وزير التخطيط خالد بتال والمحافظين، جرى التأكيد من خلاله على ضرورة صرف تلك المبالغ هذا العام”.واشار …

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