النزاهة العراقية تعلن عن عمليتين في كركوك والبصرة

2021/04/12 | 11:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، اليوم الاثنين، عن تنفيذها عمليَّتي ضبطٍ لحاوياتٍ في ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة، وموظفتين في ضريب...

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