2021/04/12 | 11:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب قائد العمليات المشتركة في العراق الفريق الركن عبد الامير الشمري، اليوم الاثنين، عن تدمير أوكار تابعة لتنظيم داعش الارهابي في حمرين....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات العراقية تدمر أوكارا لداعش في حمرين) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات العراقية تدمر أوكارا لداعش في حمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).