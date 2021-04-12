2021/04/12 | 11:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/اغلق عشرات المتظاهرين من خريجي الكليات الادارية والصحية الساندة والمشمولة بالتعيين المركزي في وزارة الصحة ، مبنى دائرة صحة بابل ، احتجاجا على عدم اصدار الاوامر الادارية الخاصة بتعيينهم.وهدد المتظاهرون باللجوء الى الاعتصام المفتوح امام مبنى دائرة الصحة ومنع دخول الموظفين ، ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون يغلقون دائرة صحة بابل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرون يغلقون دائرة صحة بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).