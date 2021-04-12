نقيب الصحفيين مؤيد اللامي ينعى الصحفي الرياضي الرائد سعدون جواد

2021/04/12 | 11:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نعى نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ، الصحفي الرياضي سعدون جواد ، احد رواد الصحافة الرياضية في العراق ، الذي توفي جراء مضاعفات اصابته بفيروس كورونا .وقال اللامي في تغريدة على تويتر :" فقدنا اليوم احدى الشخصيات البارزة في العمل الصحفي الرياضي واحد رواد الصحافة العراقية الاخ الكبير الاستاذ سعدون جواد الذي وافته المنية صباح الاثنين بعد تدهور صحته جراء مضاعفات فيروس كورونا ، تغمده الله بواسع رحمته والهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون "./ انتهى9

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