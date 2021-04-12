وكالة الاستخبارات ترد على أنباء ’’تسريب بياناتها وبيعها على الإنترنت’’ - عاجل

2021/04/12 | 11:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، الأنباء التي تحدثت عن عرض بيانات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية للبيع على موقع للاختراقات المنخفضة وبسعر زهيد.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها، "تنفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من أنباء عن (عرض بيانات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية للبيع على موقع للاختراقات المنخفضة وبسعر زهيد) او وجود اي تسريب لقواعد بياناتها".

ودعت الوكالة، "جميع المدونين ومواقع التواصل الاجتماعي الى ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات، مؤكدة، أن وكالة الاستخبارات تحتفظ بحق الرد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول ان يروج لهكذا معلومات كاذبة".

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