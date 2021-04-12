ديالى.. طوق أمني لمنع بيع وتقسيم أكثر من 300 دونم على يد متنفذين

2021/04/12 | 11:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

قال قائممقام قضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى، عبدالله الحيالي، اليوم الاثنين (12 نيسان 2021)، إن المحافظة اتجهت لفرض اجراءات أمنية مشددة على أكثر من 300 دونم تابعة للدولة في المحافظة، لمنع بيعها وتقسيمها.

وبين الحيالي في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "أكثر من 300 دونم في بعقوبة ومحيطها جرى استردادها من قبضة متنفذين خلال الأشهر الاخيرة، كانوا يحاولون بيعها كقطع سكنية للأهالي مقابل مبالغ مالية كبيرة".

وأكد أن "كل التجاوزات على تلك الاراضي تم رفعها".

وأضاف أن "التنسيق مع الشرطة، ووضع الدوريات الأمنية الجوالة، منعت عودة التجاوزات على تلك الاراضي باعتبارها تابعة للدولة".

وأشار إلى أن "حدة التجاوزات في بعقوبة ومحيطها خفت بنسبة عالية بعد استرداد مساحات واسعة في الاشهر الماضية"، موضحا أن "سعي الدولة لاسترداد أراضيها معقد وصعب وفيه مخاطرة كبيرة".

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