2021/04/12 | 11:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 10 دقیقة

756 مشاهدة

اعلن قائممقام الناصرية منير البكاء، الاثنين، ان اجراءات الحظر في شهر رمضان ستطبق على المقاهي والمطاعم حصرا وفق اليات محددة، متوعدا باتخاذ اجراءات قانونية بحق المخالفين.

وقال البكاء في تصريح لـ NRT عربية، (12 نيسان 2021)، ان "حظر التجوال في رمضان يقتصر على المقاهي والمطاعم وان إجراءات ستتخذ بحق اصحاب تلك الاماكن في حال عدم الالتزامام بالتوجيهات الرمضانية وسيتم محاسبتهم بالافطار العلني".

واضاف، ان "المطاعم المرخصة من بلدية الناصرية فقط من ستبقى مفتوحة خلال شهر رمضان، اما غير ذلك فسيتعرضون الى غرامات مالية وعقوبات صارمة جدا".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة تصدر توجيهات 'صارمة' خاصة بشهر رمضان.. وتتوعد المخالفين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة تصدر توجيهات 'صارمة' خاصة بشهر رمضان.. وتتوعد المخالفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).