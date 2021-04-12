المثنى.. القبض على 7 متهمين مطلوبين بقضايا مختلفة

2021/04/12 | 11:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شرطة محافظة المثنى، اليوم الاثنين، القبض على 7 متهمين مطلوبين بقضايا مختلفة في المحافظة.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مراكز شرطة الرميثة وثورة العشرين والنجمي تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا مختلفة".واكدت المديرية قيامها باحالة المتهمين الى المحكمة المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".

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