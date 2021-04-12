بدء اجتماع الوفد المفاوض مع برلمان كوردستان

2021/04/12 | 11:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الوفد المفاوض لحكومة اقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان الى مبنى برلمان كوردستان للاجتماع مع هيئة الرئاسة والكتل البرلمانية.

وقال سمير هورامي المتحدث باسم نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان الوفد المفاوض لحكومة اقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان سيجتمع مع برلمان كوردستان.

واضاف: ان الاجتماع سيناقش الاتفاق الذي توصل اليه الوفد المفاوض مع الكتل في مجلس النواب والمصادقة على الموازنة وحصة اقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية للعام 2021.

PUKmedia خاص

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