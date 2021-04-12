تخصيص مبلغ 1.6 مليون دولار للعراق

2021/04/12 | 11:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرّ الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ مبلغ 1.6 مليون دولار أمريكي لدعم التداخلات الشمولية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مجال الصحة الإنجابية الجنسية والعنف القائم على النوع الاجتماعي في العراق وذلك لمدة عامين.

وذكرت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق " يونامي" في بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: ان التمويل سيعزز قدرة الجهات الفاعلة الوطنية، ولا سيما منظمات تمكين المرأة، في استجابتها للعنف القائم على النوع الاجتماعي باتباع نهج يركز على الناجين، كما سيضمن حصول النساء والفتيات على خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي العالية الجودة، كما سيسمح هذا التمويل بتوسيع نطاق عمل الفرق المتنقلة والمحفزين الاجتماعيين لتقديم الخدمات الشمولية الخاصة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والصحة الجنسية والإنجابية للنازحين والعائدين والمجتمع المضيف.

واضاف البيان: ان الدكتورة ريتا كولومبيا، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ على دعمه، قالت: "نحن ممتنون للغاية للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لدعم برامجنا التي تضع احتياجات النساء والفتيات أوّلاً".



"النساء والفتيات مصمات أكثر من أي وقت مضى على التمتع بحياة كريمة وخالية من العنف على الرغم من الأزمة الإنسانية في العراق التي تفاقمت بسبب جائحة فیروس کورونا.



سيسمح لنا التمويل بمواصلة الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفا ".

وتمُثل المساهمة الجديدة خطوة إضافية للعراق لتحقيق النتائج التحويلية لعام 2030: إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة، وإنهاء الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة، وإنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها، وبالتالي ضمان حماية النساء والفتيات وتمكينهن من الحصول على المعلومات الكافية من أجل القيام بخيارات مستنيرة تسمح لهن بتحقيق إمكاناتهن.

هذا التمويل هو جزء من أول تخصيص للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ بقيمة 25 مليون دولار لدعم برامج العنف القائم على النوع الاجتماعي في 11 دولة على مستوى العالم.

PUKmedia عن اعلام يونامي

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