2021/04/12 | 11:37 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ هبطت أسعار النفط، اليوم الاثنين، في تداولات هزيلة مع زيادة عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في بعض المناطق في العالم مما يكبح الأسعار، حتى في الوقت الذي أشار فيه المركزي الأميركي إلى أن الاقتصاد الأميركي قد يتعافى سريعا مع تسارع وتيرة حملات التحصين من المرض.وبحلول الساعة 06:35 بتوقيت غرينتش، صعد خام برنت 28 سنتا أو ما يعادل 0.4% إلى 62.67 دولار للبرميل بعد أن كان قد ارتفع إلى 63.30 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا أو ما يعادل 0.4% مسجلا 59.09 دولار للبرميل بعد أن كان قد ارتفع في وقت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هبوط أسعار النفط مع زيادة إصابات كورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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