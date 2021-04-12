2021/04/12 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_صالح_الزبيدي ترجمة: عادل صالح الزبيدي شاعر أميركي من أصول لاتينية ولد في بروكلين، نيويورك عام 1962 .



تلقى تعليمه في جامعتي وسكونسن-ماديسن ونورث ايسترن .



نشر أول مجموعة من القصائد السياسية تحت تأثير والده الناشط السياسي البورتوريكي عام 1982 تحت عنوان ((فتى الجليد المهاجر بوليرو)) ثم تلاها بمجموعة ((أبواق من جزر طردهم)) في 1987 و((الثورة دائرتا يدي عاشق)) في 1990.



نال ايسبادا العديد من الجوائز والمناصب ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مارتين ايسبادا: كيف كان بامكاننا ان نحيا او نموت هكذا - عادل صالح الزبيدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مارتين ايسبادا: كيف كان بامكاننا ان نحيا او نموت هكذا - عادل صالح الزبيدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).