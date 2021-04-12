رؤية سياسية للمناقشة: التحديات العاصفة التي تواجه العراق وسبل تفكيكها ومعالجتها-الحلقة الأولى: توصيف المشكلات التي تواجه الدولة والمجتمع كتحديات مستمرة - كاظم حبيب

2021/04/12 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_حبيب نحن أمام لوحة رمادية مليئة بمشكلات متفاقمة تجتاح الساحة العراقية وتزداد يوماً بعد آخر تعقيداَ وتشابكاً وصعوبة وتحدياً للدولة والمجتمع.



والمشكلات المتراكمة ليست بصناعة عراقية بحتة حسب، بل هي إقليمية ودولية أيضاً.



وبالتالي، فأن معالجتها تتطلب تظافر جهود كبيرة محلية وإقليمية ودولية في آن.



فما هي التحديات الداخلية أولاً؟ وما علاقتها بالتحديات الخارجية التي تواجه البلاد حالياً ثانياً؟ وما هي السبل النا ......





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