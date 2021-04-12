إحباط مخطط لاستهداف المواطنين في كركوك.. والقبض على خلية من 7 أفراد

2021/04/12 | 11:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أحبطت مديرية أمن محافظة كركوك، الاثنين، مخططاً لتنظيم داعش، تمثل بشنّ عمليات خلال شهر رمضان في المحافظة.

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وأفاد مصدر أمني لـ"ناس"، (12 نيسان 2021)، إنه "بتوجيه من قائد مقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة/ كركوك وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية، ألقت مفارز مديرية أمن كركوك القبض على خلية إرهابية متكونة من ٧ عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك".

وأضاف، أن "الخلية كانت تروم شنّ عمليات إرهابية خلال شهر رمضان المبارك، لتًحبط مخططاتهم الإجرامية ضد أهالي مدينة كركوك الكرام".

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