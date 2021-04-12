وزير الخارجية الايرانية: سنرد على الهجمات الإسرائيلية من خلال تعزيز قدراتنا النووية

2021/04/12 | 11:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ان بلاده سترد على الهجوم الإسرائيلي الالكتروني على منشأة نطنز، من خلال تعزيز قدراتها النووية.

وقال الاعلام الإيراني ان ظريف أكد في اجتماع خاص مع لجنة الامن القومي في البرلمان الإيراني، ان إسرائيل أعلنت بوضوح ولمرات عدة، انها لن تسمح أبدا برفع العقوبات عن ايران أو ان تتمكن من تطوير قدراتها النووية،

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية قد أكدت في وقت سابق ان الهجوم الذي طال منشأة نطنز النووية، تسبب بالإضرار بالنظام الداخلي للمحطة والذي يوفر الطاقة لأجهزة التخصيب، وهو ما سيؤخر العمل في هذا المجال لمدة تسعة أشهر.

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