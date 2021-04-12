2021/04/12 | 11:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير الموارد: سد مكحول سيوفر أكثر من 20 ألف فرصة عمل » وكالة الأنباء العراقية

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