استخبارات الداخلية تنفي عرض بياناتها للبيع

2021/04/12 | 11:46 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، وجود أي تسريب لقواعد بياناتها، فيما توعدت “المروجين” لـ “المعلومات الكاذبة” بمقاضاتهم.وذكرت الوكالة في بيان، أن “ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من أنباء عن (عرض بيانات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية للبيع على موقع للاختراقات المنخفضة وبسعر زهيد) او وجود اي تسريب لقواعد بياناتها عار عن الصحة”.ودعت الوكالة، جميع المدونين ومواقع التواصل الاجتماعي الى “ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات”، مؤكدة أن “وكالة الاستخبارات تحتفظ بحق الرد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول ان يروج لهكذا معلومات كاذبة”.وكانت بعض […]

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