2021/04/12 | 11:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]تراجعت أسعار النفط، الاثنين، وسط زيادة أعداد الحالات الإصابات بكورونا عالميا، والمخاوف من ارتفاعها مرة أخرى في أمريكا أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد خطة لإعادة الحياة فيها كما كانت سابقا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار النفط تتراجع وبرنت يسجل 62.77 دولارا للبرميل ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسعار النفط تتراجع وبرنت يسجل 62.77 دولارا للبرميل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).