"بالقرب من جورج فلويد".. احتجاجات في مينيابوليس بعد مقتل شاب أسود برصاص الشرطة

2021/04/12 | 11:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت احتجاجات ضد الشرطة بمدينة مينيابوليس الأميركية بعد إطلاق ضابط النار على شاب أسود، وذلك في مكان لا يبعد سوى 16 كيلومترا عن الموقع الذي قُتل فيه جورج فلويد مايو الماضي.

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