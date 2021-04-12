الحشد الشعبي ينطلق باليوم الثاني من من العمليات الأمنية الواسعة شمال شرق حمرين

2021/04/12 | 11:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ انطلقت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي والقطعات الملحقة بها ، باليوم الثاني من العمليات الأمنية الواسعة لتعقب فلول داعش الإرهابي في مناطق شمال شرق بحيرة حمرين .وكانت قوات الحشد الشعبي اختتمت ، أمس الأحد ، اليوم الأول من العمليات ، حيث تمكنت من اجراء مسح أمني وعسكري على مدى 40 كم وعثرت على 6 مضافات وعجلتين متروكتين ودراجة نارية وزورق ومحرك زورق .كما تمكنت هندسة قيادة قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي من تفكيك وتفجير 4 عبوات ناسفة وحرق زورق كانت تستخدمه فلول داعش الإرهابي .وتشارك في العملية قوات متمثلة بالألوية : 4 - 20 - 23 - 24 - 110 ، لواء نداء ديالى ، والصنوف المساندة من معاونيات ومديريات الهيئة بالإضافة إلى قوة من الجيش ، والشرطة الإتحادية ، والرد السريع .وتهدف العملية إلى القضاء على بقايا عناصر فلول داعش الإرهابي ومنع إيجاد موطئ قدم لهم وتأمين المنطقة المستهدفة ./انتهى9

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