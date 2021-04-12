القبض على متهمين اثنين بالقتل و آخر بتجارة الاعضاء البشرية في بغداد

2021/04/12 | 11:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ القت الاجهزة الامنية القبض على متهمين اثنين بالقتل ومتهم آخر بتجارة الاعضاء البشرية في بغداد .وذكر بيان لمديرية مكافحة الاجرام " ان مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد القت القبض على متهمين لقيامهما بجرائم قتل في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، في حين ألقت قوة من لجنة مكافحة الاتجار بالبشر بالرصافة القبض على متهم بالمتاجرة بالاعضاء البشرية بعد توافر معلومات بشأنه من المصادر "./انتهى9

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