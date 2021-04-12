مستشار الأمن القومي يبدأ محادثات أمنية مع شمخاني في طهران

2021/04/12 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

بدء محادثات مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي مع أمين المجلس الأعلى للأمن الوطني الإيراني علي شمخاني بطهران.

يتبع.



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