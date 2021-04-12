إصابة 6 من الفوج التكتيكي بانفجار عبوة ناسفة أثناء عملية ديالى الأمنية

2021/04/12 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوى

أفاد مصدر أمني في ديالى، الاثنين (12 نيسان 2021)، بإصابة 6 منتسبين من الفوج التكتيكي جرا ءانفجار عبوة ناسفة شمال شرقي بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة انفجرت في بساتين قرية شيخي بناحية أبي صيدا بقضاء المقدادية، أسفرت عن إصابة 6 منتسبين في الفوج التكتيكي".

وأضاف، أن "انفجار العبوة جاء خلال عملية أمنية انطلقت في بساتين قرية شيخي لملاحقة عناصر داعش، والبحث عن المضافات".

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