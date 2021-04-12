القوات الامنية تحبط تسللا لداعش في صلاح الدين

2021/04/12 | 11:57 - المصدر: NRT عربية

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احبط الحشد الشعبي في صلاح الدين، الاثنين، محاولة تسلل لعناصر داعش في محافظة صلاح الدين.

وقال مسؤول استخبارات اللواء 41 بالحشد ابو علي الموسوي في تصريح لـ NRT عربية، (12 نيسان 2021)، ان" اللواء تمكن من احباط محاولة تسلل مجموعة من عناصر داعش الى منطقة السعلوه جنوب مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين".

واضاف الموسوي، ان "اللواء اشتبك مع عناصر داعش، واجبرهم على الانسحاب باتجاه الجزيرة العربية، بعد رصدهم عبر كاميرات حرارية".

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