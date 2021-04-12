2021/04/12 | 12:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص كشف القيادي بالحشد الشعبي في قضاء سنجار، اليوم الاثنين، عن أهم الملفات التي حملها وزير الداخلية عثمان الغانمي، لمناقشتها في قضاء سنجار.وقال آمر تشكيل فوج سنجار بالحشد الشعبي محمود الاعرجي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قيادي في الحشد يكشف الملفات التي حملها الغانمي خلال زيارته لسنجار المركز الخبري الوطني.

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