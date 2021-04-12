الاعلام الامني: العثور على أوكار ومواد متفجرة لداعش في ديالى

2021/04/12 | 12:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، العثور على أوكار ومواد متفجرة لعصابات داعش الارهابية خلال عملية تفتيشية لتطهير السلسلة الجبلية المحيطة ببحيرة حمرين والمناطق المحاذية لها شمال السعدية في قاطع عمليات ديالى.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، أن "القطعات الامنية واصلت لليوم الثاني على التوالي ، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، تنفيذ واجب تفتيش وتطهير السلسلة الجبلية المحيطة ببحيرة حمرين والمناطق المحاذية لها شمال السعدية في قاطع عمليات ديالى".

وأضاف أن "القوات الأمنية تمكنت من العثور على عدد من الاوكار لعصابات داعش الارهابية ونفق وجليكان سعة 20 لتر مملوء بمادة C4 و5 عبوات ناسفة و9 مساطر تفجير و3 زوارق وقنبرتي هاون و155 مقذوف ودراجة نارية ورمانة يدوية".

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