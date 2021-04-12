الاعرجي وشمخاني يبدأن مباحثات رسمية لملفات إقليمية ودولية

2021/04/12 | 12:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأت محادثات رسمية بين مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي وأمين مجلس الامن القومي الإيراني علي شمخاني في طهران.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن الجانبين سيجريان مباحثات حول القضايا الثنائية بين البلدين إضافة الى مناقشة ملفات إقليمية ودولية عدة.

وكان مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي قد وصل صباح اليوم الى العاصمة طهران بناء على دعوة رسمية من نظيره علي شمخاني لإجراء مباحثات تتعلق بقضايا المنطقة.

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