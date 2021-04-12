قدرها 2.7 مليار دولار..

2021/04/12 | 12:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلّلت مجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية الاثنين من حجم تداعيات الغرامة الباهظة التي فُرضت عليها بقيمة 2,3 مليار يورو (2.7 مليار دولار) بسبب تجاوزات تتعلق بموقعها المهيمن، في وقت ارتفعت قيمة أسهمها في بورصة هونغ كونغ على أمل أن تكون الصفحة قد قُلبت.

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