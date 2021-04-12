العمليات المشتركة: تدمير أوكار تابعة لد1عـــــش في حوض حمرين

2021/04/12 | 12:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة العمليات المشتركة تدمير أوكار تابعة لداعش في حوض حمرين.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري إن طيران الجيش نفذ غارات جوية أسفرت عن تدمير أوكار تابعة لداعش في حمرين، مشيرا الى استمرار عمليات تعقب داعش وتنفيذ عملية دهم وتفتيش في المناطق المحيطة بحوض حمرين بمشاركة قوات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والرد السريع والحشد الشعبي وبإسناد من طيران الجيش.

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