تظاهرة لذوي شهداء الحشد الشعبي في البصرة

2021/04/12 | 12:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / تظاهر عدد من ذوي شهداء الحشد الشعبي في البصرة اليوم الاثنين للمطالبة بتثبيتهم على ملاك وزارة النفط .واكد المتظاهرون الذين تجمعوا امام شركة نفط البصرة ، انه :" تم تسويف موضوع تشغيلهم باجور بصفة حارس امني في الشركات الخاصة (الحمايات ) " ./انتهى

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