جنايات صلاح الدين : الإعدام شنقا لأربعة إرهابيين

2021/04/12 | 12:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين بهيأتها الثانية، اليوم الاثنين، حكما بالإعدام على أربعة إرهابيين اشتركوا بتفجير سيارة مفخخة قرب محطة الوقود داخل مدينة تكريت.وذكر إعلام مجلس القضاء في بيان تلقاه […]

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